وزارة التجارة تتخذ إجراءات تحفظية ضد بعض منتجات مجمع لاكتاليس

قررت وزارة التجارة اتخاذ إجراءات تحفظية ضد بعض أصناف حليب الأطفال التي ينتجها المجمع الفرنسي لاكتاليس بسبب اشتباهها في احتوائها على بكتريا السالمونيلاي حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان للوزارة.

ويتعلق الأمر بحليب الأطفال الحامل للعلامات بيكو اس الي ميلوميل بيوي بيبتي جونيوري حسب نفس المصدر.

ويأتي هذا القرار تبعا للمعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام الدولية لاسيما الفرنسية منها حول وجود بكتريا السالمونيلا في هذه الأنواع من الحليب.

و"استنادا لمبدأ الاحتياطي فإنه تم اتخاذ الإجراءات التحفظية المعمول بها قانونا تفاديا لكل خطر قد يمس بصحة المستهلكين"ي وفقا لبيان وزارة التجارة التي "تدعو كافة المستهلكين إلى أخذ الحيطة عند اقتناء أو استهلاك هذه المنتوجات".

وقامت شركة استيراد حليب الأطفال سيليا الجزائر باستدعاء سلسلة من المنتجات المسوقة في الجزائر بعدما تم إطلاق تحذير بخصوصها في فرنسا حسبما أفادت به الشركة في بيان لها.

يذكر أنه تم سحب عدة دفعات من حليب الأطفال المنتج بمصنع سيليا التابع للمجمع الفرنسي لاكتاليس من السوق الفرنسية بعد تسجيل شكوك حول إصابتها ببكتيريا السالمونيلا.

و"بالرغم من انه تم تحليل كل الدفعات المستوردة إلى الجزائر من طرف المخبر البيطري الجهوي لتلمسان الذي أكد مطابقتها للمعاييري اتخذت سيليا الجزائر إجراء احتياطيا تبعا لعملية الاستدعاء في فرنساي يقضي بسحب كل دفعات منتجات سيليا إكسبر (العمر الأول والثاني والثالث) وسيليا أ اري سيليا أ ار ال بي جي سيليا بري وسيليا ديجست التي تم انتاجها منذ 15 فبراير 2017" حسب نفس المصدر.

وفي مقابل ذلكي فإن منتجات "سيليا ديفلوب" و"سيليا اس ار أو" غير معنية بهذه العملية باعتبار أنها لم تنتج في نفس المصنع.

من جهة اخرىي أوضحت شركة سيليا الجزائر أنه يمكن إرجاع المنتجات المعنية بالاستدعاء واسترداد ثمنها حتى وإن تم الشروع في استهلاكها.