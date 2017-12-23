بن غبريت تدعو إلى "المساهمة الفعالة " لإنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى "المساهمة الفعالة" في إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وخلال الاجتماع الثاني للجمعية العامة للجنة الوطنية لليونسكو، شددت السيدة بن غبريت، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، على "ضرورة المساهمة الفعالة لهذه اللجنة من أجل إنجاز أهداف اليونسكو وذلك بغرض ضمان مشاركة نشطة للمجموعة المثقفة في بلادنا في مختلف نشاطات المسطرة من قبل هذه المنظمة".

وأبرزت أن تحقيق هذه النشاطات "يقتضي إشراك خبراء من مستوى عال ودعوتهم بانتظام إلى التفكير في التحولات الكبرى مع حثهم على المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية المرتبطة بمجال اختصاص اليونسكو".

وبالمناسبة، ذكرت الوزيرة ببعض النشاطات التي وصفتها ب"الهامة" والتي ميزت مسار برنامج نشاطات اللجنة الوطنية لليونسكو خلال سنة 2017 ، على غرار تنظيم الاجتماع التاسع للشبكة العربية للبرنامج المتعلق بالإنسان والتنوع البيئي وكذا الملتقى الوطني الذي خصص لتنصيب الشبكة الوطنية الجزائرية الجديدة للمدارس المنتسبة لليونسكو، إلى جانب نشاطات أخرى للجمعية.

جدير بالذكر أن فعاليات الاجتماع الثاني للجمعية العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التي تجرى في جلسة مغلقة، تشهد دراسة مخططات نشاطات اللجان التقنية واللجنة الوطنية لسنة 2018، وكذا دراسة مشروع ميزانية اللجنة للسنة القادمة ونقاط أخرى تتعلق بالجانب التقني لنشاط هذه اللجنة.