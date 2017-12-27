مع حلول 2018 .."whatsapp "يودع "BlackBerry 10" و "Windows Phone 8"

مع بداية العام الجديد 2018 ، ستعمد الشركة المطورة لتطبيق التراسل الشهير "whatsapp "، إلى وقف تطبيق هذا النمط من الرسائل على عدد من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية.

وجاء في بيان للشركة أن التطبيق سيتوقف عن كل جهاز يعمل بنظام windows phone 8.0 ، أو نظام BlackBerry 10 و Windows Phone 8

وأوضحت أن "أنظمة التشغيل التي تقدمها google وapple وmicrosoft والتي تشكل 99.5 في المائة من المبيعات اليوم كانت أقل من 25 في المائة من إجمالي أجهزة الموبايل المباعة حينذاك".

وكانت الشركة قد أوقفت دعم التطبيق على هاتف نوكيا S60 Symbian في جوان الماضي، وتعتزم وقف الدعم على هواتف نوكيا S40 في 31 ديسمبر 2018، وكذا الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 2.3.7 وما أقدم منها في فيفري 2020، لكن هذه الهواتف قد تشهد توقف بعض الخاصيات في التطبيق عن العمل قبل تلك التواريخ، لأن الشركة لن تقدم لها التطوير اللازم.

ونصحت الشركة المعنيين بهذا الإجراء المرتقب بتحديث انظمة هواتفها عبرهواتف android أو iphone أو windows phone ".