الأمن الوطني: معالجة 18 قضية متعلقة بجرائم القتل و الضرب أسفرت عن ايقاف 22 شخصا خلال شهر نوفمبر

تمكنت الفرق الجنائية عبر 48 أمن ولاية من الوطن خلال نوفمبر المنصرم من معالجة وفك 18 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي أسفرت نتائجها عن ايقاف 22 شخصا مشتبه فيه من بينهم 18 فاعلين رئيسيين و4 شركاء قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بموجب ملفات جزائية مشفوعة بأدلة قاطعة.

و أوضح بيان من المديرية العامة للأمن الوطني هذا الاثنين أنه بـ "النسبة لجرائم القتل العمدي تمكنت تحريات فرق الشرطة القضائية المختصة بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 17 جريمة أسفرت عن إيقاف 21 شخصا متورطا قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا".

أما بخصوص "قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم معالجة قضية واحدة حيث أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف شخص واحد متورطا وتقديمه أمام العدالة".

و"تعود دوافع قضايا القتل العمدي بالدرجة الأولى حسب تقارير المصالح العملياتية للشرطة القضائية -كما أكد ذات البيان- إلى "الشجارات والاستفزازات حيث سجلت لوحدها 12 حالة من العدد الإجمالي للجرائم المذكورة أي ما يعادل نسبة 66ر66 بالمائة تليها الخلافات العائلية وقضايا الآداب والسرقة بنسبة 34ر33 بالمائة ثم معالجتها بنسبة 100 بالمائة بفضل جهود مصالح الشرطة التي اعتمدت على الأدلة العلمية وفحص مختلف العينات والبصمات والتحكم العالي في عملية حفظ ورفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة".

من جهة أخرى تمكنت مصالح شرطة بولاية بسكرة من "حل لغز قضية إجرامية معقدة ذات الصلة بسرقة السيارات تكوين جمعية أشرار مع استغلال مفاتيح مصطنعة في سرقة المركبات استرجعت من خلالها الشرطة أربعة سيارات من مختلف الأنواع مع توقيف أفراد الشبكة المتكونة من 7 أشخاص مشتبه فيهم- كما أكده نفس البيان.