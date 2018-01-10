إصابة طفل فلسطيني بطلق ناري في الرأس جراء تدريبات الاحتلال الإسرائيلي

أصيب مساء اليوم الأربعاء طفل فلسطيني (3 سنوات) برصاصة "حي" في الرأس بمحافظة طوباس بالضفة الغربية، جراء تدريبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، أن الطفل أصيب أثناء تدريبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة، وتم نقله بعدما أُدخل مستشفى طوباس الحكومي، إلى مستشفى رفيديا ووضعه الصحي مستقر. كما أصيبت مواطنة فلسطينية، عقب هجوم للمستوطنين على قريتي جيت وفرعتا شرق محافظة قلقيلية.

واضافت المصادر إن 500 مستوطن حاولوا اقتحام القريتين، لكن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على الفرار وتتواجد حاليا قوات كبيرة من قوات الاحتلال على مدخل قرية جيت.

كما أصيب ، مساء اليوم الأربعاء ، شاب فلسطيني بجروح في عينه بعد رشقه بالحجارة من قبل المستوطنين اليهود جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية " إن الشاب عبد الله باسم اقرع (23عاما) من قرية قبلان أصيب بحجارة المستوطنين أمام مستوطنة "رحيل" أمام مدخل قبلان وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".