نحو تقديم شكوى فلسطينية ضد إسرائيل وواشنطن لدى محكمة الجنايات الدولية

أكد مسؤول فلسطيني هذا الاثنين، أنه سيتم قريبا تقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأوضحت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، نقلا عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت قوله إن "وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي ، سيتوجه إلى لاهاي خلال أيام لتقديم الشكوى".

موضحا أن المالكي سيلتقي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا ويسلمها طلبات بفتح تحقيق قضائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان،لارتكابهما جرائم بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن الشكوى ستتضمن طلب إدانة اعتبار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، كون ذلك يخالف كل القوانين والقرارات الدولية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 من ديسمبر 2014 وثائق للانضمام إلى 20 معاهدة دولية أبرزها معاهدة روما التي تمهد لانضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كي مون لدى تسلمه قرار انضمام الفلسطينيين للمعاهدة الدولية, أن فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية ابتداء من مطلع أفريل 2015.

وقد سبق أن شكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،لجنة لمتابعة التحضيرات لتقديم دعاوي فلسطينية ضد، إسرائيل.

وتجري المدعية العامة للمحكمة تحقيقا أوليا في ملفات الاستيطان وجرائم الحرب في غزة والمعتقلين الفلسطينين.