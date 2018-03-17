الجولة الـ 23 : شبيبة الساورة تُضّيف اولمبي المدية بثنائية والحمراوة تسحق اتحاد بسكرة بخماسية

تغلب فريق شبيبة الساورة على ضيفه أولمبي المدية بنتيجة (2-0) ابملعب 20 أوت 55 ببشار، بينما أكرم مولودية وهران ضيفه اتحاد بسكرة بخماسية نظيفة برسم الجولة ال23 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم، التي ستختتم بإجراء لقاء شبيبة القبائل- مولودية الجزائر في موعد سيحدد لاحقا.

وأحرز هدفي تشكيلة الجنوب كل من سيد علي يحي شريف (25) ومصطفى جاليت (32) عن طريق ضربة جزاء.

وبعد هذا الفوز، ترتقي الشبيبة الى الصف الخامس بمجموع 36 نقطة، في حين يحتل الأولمبي الصف العاشر برصيد 25ن.

زوفي لقاء سابق هذا السبت، سحق فريق مولودية وهران ضيفه اتحاد بسكرة بخماسية نظيفة (5-0), بملعب أحمد زبانة بوهران، برسم الجولة نفسها والتي ستختتم بإجراء لقاء شبيبة القبائل- مولودية الجزائر في موعد سيحدد لاحقا.

وسجل أهداف اللقاء كل من طيايبة (11 و 65) وشيبان (36 ض ج و 45+2) وغربي (71) لفائدة المولودية.

على إثر هذه النتيجة ينفرد "الحمراوة" بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة, في حين يتواجد "البساكرة" في المرتبة 12 بمجموع 22نقطة مناصفة مع شبيبة القبائل التي تنقصها مباراة امام مولودية الجزائر.

السبت 10 مارس

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-0

الثلاثاء 13 مارس:

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 3 - 2

الخميس 15 مارس:

نادي بارادو - اتحاد بلعباس 0 - 1

الجمعة 16 مارس:

اتحاد البليدة - اتحاد الحراش 2-0

نصر حسين داي - دفاع تاجنانت 3-0

السبت 17 مارس :

مولودية وهران - اتحاد بسكرة 5 - 0

شبيبة الساورة - أولمبي المدية 2 - 0

تأجل لقاء شبيبة القبائل-مولودية الجزائر إلى موعد لاحق

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 41 23

--. اتحاد الجزائر 38 23

4. مولودية الجزائر 37 22

5. شبيبة الساورة 36 22

6. نادي بارادو 35 23

--. نصر حسين داي 35 23

8. وفاق سطيف 33 23

9. اتحاد بلعباس 29 23

10. أولمبي المدية 25 23

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 23

14. دفاع تاجنانت 21 23

--. اتحاد الحراش 21 23

16. اتحاد البليدة 18 23.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج