أكثر من 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية صبيحة هذا الأحد

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين هذا الأحد، خروج أكثر من 5 آلاف مدني صباح اليوم، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زولوتوخين قوله "يستمر الممر الإنساني بالغوطة الشرقية في العمل، حيث غادر منذ بداية اليوم أكثر من 5 آلاف شخص".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أن إجمالي المدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية لريف دمشق قد بلغ 48.033 منذ فترة التوقف الإنسانية، منهم 272 شخصا غادروا المنطقة أمس السبت فقط.

يذكر أن المركز قد أكد في وقت سابق أنه يواصل جهوده في العمل على التسوية السلمية للنزاع في سوريا، وتأمين خروج من للمدنيين عبر الممرات الإنسانية من الغوطة الشرقية بما فيها تأمين كافة المساعدات الإنسانية والضرورية اللازمة لهم ضمن الهدنة اليومية المعلنة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوري أعلن يوم أمس السبت وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 24 ساعة في مدينة حرستا التي يسيطر عليها المسلحون في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، بالتزامن مع استمرار خروج المدنيين من عدة بلدات من داخل الغوطة الشرقية.