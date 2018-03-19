آيت جودي مدربا جديدا لمولودية بجاية

19/03/2018 - 14:49

اعلن فريق مولودية بجاية، الاثنين، عن  تعيينه لعز الدين آيت جودي مدربا جديدا للنادي المنتمي الى الرابطة الثانية  لكرة القدم المحترفة، خلفا لرشيد بوعراطة، المقال من منصبه عقب  التعادل امام سريع غليزان (0-0) برسم الجولة 23 من البطولة.

وبهذا يصبح آيت جودي، الذي أشرف في وقت سابق على فريق شبيبة القبائل (الرابطة  الاولى)، ثالث مدرب يشرف على رأس العارضة الفنية لـ"الموب" بعد كل من رشيد  بوعراطة ومصطفى بسكري.

وأرجعت إدارة المولودية "البجاوية" سبب طلاقها مع المدرب بوعراطة "بالتراضي" يوم السبت الفارط الى "تدهور علاقته مع اللاعبين".

ويحتل النادي الاخضر والاسود الصف الثالث في الترتيب العام للرابطة الثانية  بعد 23 جولة، علما أن اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في نهاية الموسم ترتقي الى  الرابطة الاولى.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

أوسمة:

كرة القدم, الرابطة 2

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