ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم هذا الثلاثاء بجنوب البلاد

سّلم إرهابي ثالث نفسه ظهر هذا الثلاثاء للسلطات العسكرية بتمنراست و يتعلق الأمر بالإرهابي المسمى "أ.البكاي" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب و إضافة إلى الإرهابيين "أ.مولتافة" المكنى "أبو عيسى" و"غ. لكحل" المكنى "أسيد" اللذين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية صباح اليوم بكل من تمنراست وأدرار بالناحيتين العسكريتين السادسة والثالثة و بحوزتهما رشاش ثقيل من نوع (PKT) ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة سلم إرهابي ثالث نفسه ظهر اليوم 22 ماي 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست".

و يتعلق الأمر بـ "الإرهابي المسمى (أ.البكاي) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 و كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن مملوءة وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات", يضيف المصدر ذاته.

و بهذا, "ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بداية شهر أفريل إلى اليوم بالناحيتين العسكريتين السادسة والثالثة إلى 22 إرهابيا 19 منهم سلموا أنفسهم وثلاثة تم إلقاء القبض عليهم بالإضافة إلى استرجاع 20 قطعة سلاح وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات", تؤكد وزارة الدفاع الوطني.

يذكر أن الإرهابي المسمى "غ. لكحل", المكنى "أسيد", كان ينشط ضمن أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية سنة2012 ، وأن الإرهابي الخطير المسمى "أ.مولتافة"، المكنى "أبو عيسى"، مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015 ".

.. وإحباط محاولة إدخال أزيد من 6 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان

وأحبط حراس الحدود بتلمسان، محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة قناطير و12 كيلوغراما كانت بحوزة تاجري (2) مخدرات من جنسية مغربية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الثلاثاء أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أحبط حراس الحدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة قناطير و 12 كيلوغراما، كانت بحوزة تاجري (2) مخدرات من جنسية مغربية، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران بالناحية العسكرية الثانية) وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة، خمسة تجار مخدرات وحجزت 23 كيلوغراما من الكيف المعالج وأربع مركبات سياحية".

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة "45 منظار ميدان وأغراض أخرى, في حين أحبط حراس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، كما تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, "أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببني ونيف, ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني, محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بخمسة قناطير و26 كيلوغراما, كانت بحوزة تاجر مخدرات من جنسية مغربية".

وأشارت وزارة الدفاع الوطني, أن بهذا الإحباط ارتفعت حصيلة كميات المخدرات المحجوزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة, إلى "إحدى عشرة قنطارا و61 كيلوغراما".

وأوضح البيان أن "هذه النتائج النوعية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي في الميدان تأتي لتؤكد فعالية مختلف العمليات المنفذة قصد التصدي لمختلف أشكال المخاطر والآفات عبر كامل التراب الوطني".