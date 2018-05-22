الصناعة العسكرية : تسليم 410 مركبة من علامة مرسيدس بنز

تم تسليم 410 حافلة متعددة المهام من علامة مرسيدس بنز هذا الثلاثاء من قبل المؤسسة الجزائرية موترز خدمات مرسيدس بنز الواقع مقرها برويبة (الجزائر العاصمة), لصالح المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و كذا مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة.

و بهذه المناسبة تم تسليم 267 شاحنة متعددة المهام و سيارات مختلفة الاستعمال للمديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و 143 شاحنة و سيارة نفعية (حافلة حضرية و ....) لعدة مؤسسات اقتصادية من صنع المؤسسة الجزائرية لصنع الوزن الثقيل مرسيدس بنز التي تقع بالمنطقة الصناعية لرويبة و المؤسسة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز المتواجدة بتيارت.

كما تم التوقيع على اتفاقية تسليم بين الشركة الجزائرية موترز خدمات مرسيدس بنز لرويبة و مختلف زبائنها و هم المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري "ايتوزا" و المؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية (نفطال) و مؤسسات تسيير خدمات المطارات الى جانب عدة مؤسسات اخرى خاصة تنشط خصوصا في مجال نقل البضائع.

و بهذه المناسبة, أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني, اللواء رشيد شواقي, ان هذه عمليات التوزيع تندرج في اطار تطبيق برنامج الاقتصاد الوطني لرئيس الجمهورية, وزير الدفاع الوطني و قائد القوات المسلحة, السيد عبد العزيز بوتفليقة و الذي يهدف الى "بعث ديناميكية و تشجيع الانتاج الوطني".

كما تعد هذه العمليات -حسب ذات المسؤول- تنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع قائد اركان الجيش الوطني الشعبي, احمد قايد صالح و التي تهدف الى "تطوير مختلف الصناعات العسكرية خاصة الميكانيكية من اجل تلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي و مختلف المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة".

و من جانبهم, عبر ممثلي الزبائن عن رضاهم بنوعية السيارات المصنوعة من طرف المؤسسة الجزائرية موترز خدمات مرسيدس بنز الواقع مقرها برويبة و المؤسسة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز المتواجدة بتيارت, مشيدين بالأسعار المناسبة و مدة التسليم القصيرة لسيارات الشركتين الجزائريتين.