كوريا الشمالية تؤكد استعداداها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة في أي وقت

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت وبأي شكل، لحل المشاكل بينهما، وذلك بعد الغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قمة تاريخية كان مقررا أن يعقدها مع الزعيم الكوري شمالي كيم جونغ- أون الشهر المقبل.

وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم كي غوان، إن بيونغ يانغ مستعدة لحل المشاكل مع الولايات المتحدة في أي وقت وبأي شكل.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن جوان قوله، في بيان، أعجبتنا كثيرا جهود الرئيس ترامب التي لم يسبق أن بذلها أي رئيس آخر لعقد قمة تاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ونقول للولايات المتحدة مرة أخرى إننا منفتحون على حل المشاكل في أي وقت بأي شكل مضيفا الإعلان المباغت لإلغاء الاجتماع كان غير متوقع بالنسبة لنا ولا يسعنا إلا أن نجده مؤسفا للغاية.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس ترامب ألغى القمة التي كان من المقرر أن يعقدها مع كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو المقبل.

وقال في خطاب للزعيم الكوري الشمالي للأسف، وبالإشارة إلى الغضب الهائل الصريح والظاهر في آخر تصريح لك، أشعر أنه من غير الملائم، في هذا الوقت، عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة.

وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت في وقت سابق، بأن كوريا الشمالية فككت موقعها للتجارب النووية في إطار خطة مقررة تعتبرها بيونغ يانغ بادرة حسن نية قبل القمة التي كانت مرتقبة بينها وبين واشنطن الشهر المقبل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية