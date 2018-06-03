حـج 2018: انــطلاق عمـلية الإسكــان الالكتــروني يوم الاثنين 11 جوان

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، هذا الأحد،أن عملية الإسكان الالكتروني الخاصة بالحجاج لهذا الموسم، ستنطلق يوم الاثنين 11 جوان الجاري.

وأوضح الديوان أن "الإسكان الالكتروني عبر الموقع الرسمي للديوان سينطلق يوم الاثنين 11 جوان 2018" وتسمح هذه الخدمة الإعلامية التي تم اعتمادها خلال موسمي الحج المنصرمين، للحاج الجزائري بحجز غرفته في مكة المكرمة وكذا اختيار مرافقيه إلى الحج وذلك عن طريق تسجيل الدخول عبر بوابة الإسكان الالكتروني لموقع الديوان ثم اختيار الحجاج المراد السكن معهم واختيار الغرف التي يقترحها النظام الالكتروني.

وفي ذات السياق، أشار الديوان أن الانطلاق الرسمي لعملية اقتناء تذاكر سفر الحج سيكون ابتداء من يوم 10 يونيو لتمتد إلى غاية يوم الأحد 1 جوان في كافة وكالات الخطوط الجوية الجزائرية المعتمدة لذلك والمنتشرة عبر التراب الوطني.

وللإشارة، فإن أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 25 جويلية القادم وستقوم بتأطير عملية الحج 44 وكالة سياحية بما فيها مؤسستين عموميتين.

ويبلغ عدد الحجاج خلال السنة الجارية 36 الف حاج, ستنقل شركة الخطوط الجوية الجزائرية نصف هذا العدد المقدر بـ 18 الف حاج, فيما يتكفل النقل الجوي السعودي وشركة طيران خاصة "لايف ناس" بنقل النصف الآخر بقرار صادر عن هيئة الطيران المدني السعودية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج