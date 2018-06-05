لمياء محمد للإذاعــة : الراحل أحمد سعيد ساهم في إعطاء القضية الجزائرية دورها العالمي

انتقل الإعلامي العربي الدكتور أحمد سعيد ، مؤسس إذاعة صوت العرب إلى رحمة الله فجر الاثنين عن عمر يناهز 93 عامًا.

وقالت الدكتورة لمياء محمد المديرة العامة لإذاعة صوت العرب ونائبة رئيس اللجنة الدائمة لاتحاد الاذاعات العربية ، إن الفقيد قامة إعلامية عربية لطالما ساهمت في إعطاء القضية الجزائرية دورها العالمي خلال حرب التحرير المجيدة.

ولد سعيد عام 1925، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1946، وعين مذيعاً رئيساً منذ انطلاق برنامج صوت العرب عبر إذاعة القاهرة، ومديراً لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها عام 1953، وحتى عام 1967.

كما عمل في مجلة "آخر ساعة"، و"روز اليوسف"، و"الكواكب"، ثم تولى إدارة برنامج العلاقات الخارجية عام 1950.

وسافر إلي منطقة القناة، واشترك في عمليات الفدائيين ضد القوات البريطانية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس والتل الكبير، وسجل العمليات الحربية وأذاعها في الراديو.

وأدخل خلال فترة عمله بصوت العرب الكثير من التجديدات على أساليب الكتابة الإذاعية، والخرائط البرامجية، وأساليب العمل الإذاعي، كما استخدم الفكاهة في التعبير السياسي والسخرية في برنامجه الشهير "هذا عدوك" وكان أول من فكر في تقديم المسلسلات الوطنية بالإذاعة، مثل "في بيتنا رجل" ليكون أول مسلسل وطني تقدمه إذاعة عربية.

وفي عام 1959، وضع الصياغة النهائية لكتاب القومية العربية، وفي عام 1965 اختاره مجلس الأمة المصري ليكون عضواً في الوفد الذي يمثله في احتفالات بريطانيا بمناسبة مرور 700 عام على بدء الحياة الديمقراطية في الجزر البريطانية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية