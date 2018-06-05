وفاة 31 شخصا وإصابة 1.258 آخرين في حوادث مرور ظرف أسبوع

لقي 31 شخصا حتفهم وأصيب 1.258 آخرون بجروح في 1033 حادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من الـ 27 ماي إلى الـ 2 جوان حسب حصيلة أوردتها هذا الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية غرداية بوفاة 5 أشخاص وجرح 50 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر وقوع 13 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 788 تدخل سمح بإخماد 529 حريق منها منزلي، صناعي إلى جانب حرائق مختلفة.

وفيما يخص العمليات المختلفة، قامت ذات المصالح بـ 6.390 تدخل من أجل تغطية 5.786 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.