عطوشي صالح للاذاعة: نعمل على تطوير المنتوج الصناعي الفلاحي وتصديره للخارج

كشف عطوشي صالح الرئيس المدير العام للشركة pemata المختصة في تسويق واختصاص الآلات والجرارات أن الشركة استطاعت الوصول إلى إنتاج ألف حصادة سنويا بينما وصل عدد الجرارات المصنعة محليا إلى 5000 جرار مع العمل للوصل إلى 10 ألاف جرار سنويا وهذا مع توفير عملية الضمان ما بعد البيع.

واوضح صالح عطوشي في برنامج "ضيف الظهيرة " للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن "دور الشركة في السوق الجزائرية هو توفير جميع المعدات والآلات الزراعية التي يحتاجها الفلاح الجزائري وهذا في إطار تصنيعي. ومعلوم أن انطلاقة الشركة كانت في بداية السبعينيات من خلال مصانعنا المتواجدة عبر عدة ولايات من الوطن وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها هذه الصناعة إلا أنها استطاعت مواصلة المسيرة من خلال تطوير بعض الآلات على غرار الحصادات والجرارات".

وعن العزوف الذي يشهده قطاع الفلاحة في مجال اليد العاملة ذكر عطوشي ان "هذا يكون عن طريق التعويض بالمكننة من خلال توفير جميع الآلات اللازمة لتعويض النقص في اليد العاملة مثل عملية زرع وجني محصول البطاطا حيث نوفر اليوم آلات تقوم بهذه العملية دون اللجوء العنصر البشري، كذلك محاصيل الزيتون تتم عن طريق آلات ارتجاجية تقوم بعملية الجني بطرقة سريعة وعصرية. وللذكر فإن جميع هذه الالات من صنع جزائري".

وعن مجال التحديات التي تواجه الإنتاج الصناعي الفلاحي أكد عطوشي أن الشركة تتوفر على إطارات وطنية ذات كفاءة، وأن الشركة تسير تدريجيا بانتاج آلالات الكبيرة ثم الآلات الصغيرة في انتظار توفير جميع الآلات الاخرى.

وفي مجال التصدير ذكر عطوشي أن المنتوج الجزائري يسوق اليوم في العديد من الدول الإفريقية والعربية والعمل الآن على تطوير هذا المنتوج لجلب اكبر عدد من الأسواق كما أن البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج تعمل بدورها للترويج للمنتوج الجزائري.

وختم عطوشي أن هناك إرادة قوية من طرف الدولة لتطوير الفلاحة ونلاحظ ذلك من خلال توفر العديد من المحاصيل الزراعية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية