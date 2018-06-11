سوناطراك تجدد عقدها مع توتال وريبسول في حقل تين فويي تابنكورت بحوض اليزي

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك هذا الاثنين بالجزائر عقداً للبحث والاستغلال مع كل من الشركة الفرنسية توتال و الشركة الاسبانية ريبسول يتعلق بمحيط تين فويي تابنكورت الواقع في حوض اليزي.

و يتضمن هذا العقد على برنامج إضافي بقيمة 324 مليون دولار لفترة 25 سنة , تموله سوناطراك بنسبة 51 % و توتال بنسبة 26,4 % و ريبسول بـ 22,6 % .

و سيسمح هذا البرنامج الإضافي بالحفاظ على إنتاج حقل تين فوي تابنكورت ( ت ف ت كتل 283 ) الذي يبلغ حاليا أكثر من 80 الف برميل مكافئ نفط في اليوم (برميل نفط / يوم) لمدة ستة سنوات ما يمثل 3 مليار م 3 من الغاز في السنة و استرجاع الاحتياطيات الإضافية للمحروقات ( تقدر بأكثر من 250 مليون برميل مكافئ نفط منها 29,2 مليار م3 قياسي من الغاز الجاف).

و يرتقب من هذه الشراكة الثلاثية تحقيق برنامج من الأعمال الإضافية بما في ذلك حفر احدى عشر بئرا جديدا وإقامة وحدة منخفضة الضغط للمصنع و تحسين الشبكة السطحية وتشغيل المصنع.

للتذكير, بلغت الاستثمارات التي تم تخصيصها لهذا الحقل 1,2 مليار دولار تم تقسيمها على مرحلتين.

و شملت المرحلة الأولى دخول الحقل في الإنتاج سنة 1999 من خلال انجاز قطارين لمعالجة 10 مليون م3 يوميا لكل منهما وثلاثة خطوط لشحن الغاز ومكثفات وغاز البترول المميع.

أما المرحلة الثانية ي فقد شملت انجاز محطة تعزيز في ماي 2010 للحفاظ على مستوى الإنتاج عند 20 مليون س م 3 في اليوم لمدة 5 سنوات.

و تم اكتشاف المحيط التعاقدي لـتين فوي تابنكورت, الواقع في حوض إليزي على بعد حوالي 400 كم جنوب شرق حاسي مسعود ي من طرف سوناطراك ويغطي مساحة 1.571 كيلومتر مربع.

و دخل حيز الاستغلال في 18 مارس 1999 بعد أشغال التطوير التي أنجزتها جمعية الشركاء الثلاثة.

ينتج هذا الحقل الغاز الجاف والمكثفات وغاز البترول المميع.