مترشحو البكالوريا يلجؤون للمكتبات العمومية من أجل المراجعة الجماعية

قبل أيام من الموعد الحاسم لامتحانات شهادة البكالوريا تستوقف الطلبة المترشحين آخر محطة للتركيز وجمع المعلومات وضبطها داخل الحيز العقلي وان لم يختلف الزمان فالمكان مختلف فقد اختار العديد من الطلبة المكتبات العمومية للمراجعة والاستذكار وهو ما وفره المركز الثقافي محمد عيسى مسعودي بقاعاته التي تتسع لاكثر من 700 شخص .

واوضحت نوارة حورية مديرة مركز عيسى مسعودي المتواجد بحسين داي بالجزائر العاصمة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الاخير يستقبل يوميا المئات من الطلبة الراغبين في اتمام مراجعتهم الاخيرة للدروس في جو مريح بعيدا عن أي ضغوط وهو ما يتوفر في قاعات المركز الذي يحوي قاعة تتسع ل650 طالب وقاعة اخرى اضيفت مؤخرا تلبية للطلبات المتزايدة .

وأضافت حورية نوارة ان المركز يتلقى العديد من الطلبات للمراجعة الجماعية لا سيما رفقة الاساتذة فقد يستعين الطلبة بمعلميهم لاستكمال التحضير وقد يتلقى المركز طلبات من المعلمين الراغبين في مرافقة تلاميذهم في هاته الفترات الهامة من التحصيل مشيرة الى أهمية التحضيرات التي تقام خلال هذه الايام الاخيرة قبيل امتحان البكالوريا.

المصدر : الاذاعة الجزائرية