عرض مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية أمام نواب البرلمان

يتم اليوم في البرلمان الجزائري عرض القانون العضوي المتعلق باللغة الامازيغية للمناقشة امام نواب المجلس الشعبي الوطني ، ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم سير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الامازيغية .

ويعد المجمع خطوة هامة للحفاظ على اللغة الامازيغية وإنشاء القاموس الجامع لها مع تطوير ترجمتها جمال نحالي رئيس قسم اللغة و الامازيغية بجامعة باتنة 1 خطوة جبارة من اجل النهوض بعملية ترقية اللغة هذه الهيئة ستعمل على جمع الموروث اللغوي للغة الامازيغية باختلاف متغيراتها وإنشاء القاموس الجامع للغة الامازيغية للدولة الجزائرية وكذا العمل على ترجمة الاعمال من لغات وثقافات اخرى الى الامازيغية

وجاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية جاء ليكمل جهود تطوير اللغة الامازيغية لا سيما من خلال توحيد قواعد النحو الخاصة بها على المستوى الوطني مع نشر الثقافة والتاريخ والحضارة الامازيغية

صحي نصيرة استاذة مختصة في تاريخ وحضارة الامازيغ بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة ان من المنتظر ان يقوم المجمع الوطني للغة الامازيغية بترسيخ قواعد عامة يتم العمل بها على المستوى الوطني بعد التنسيق والتفاهم على الحروف التي يجب اعتمادها خلال تدريس اللغة الامازيغية وهو العمل الذي سيتم بالتنسيق مع وزارات عدة كالثقافة والتربية .

عمل كبير ينتظر المجمع الجزائري للغو الامازيغية في الميدان للنهوض باللغة الامازيغية باعتبارها احد ركائز الهوية الوطنية .