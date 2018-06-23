كرة القدم: ألعاب متوسطية2018: الخضر يتلقون هزيمة ثقيلة أمام الاسبان بنتيجة 4-1

سجل المنتخب الجزائري لكرة القدم (دون 18 عاما) هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الإسباني بنتيجة (4-1)، الشوط الأول (4-0) اليوم (الجمعة) بالملعب البلدي كالافال (تاراغونا)، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى للألعاب المتوسطية ال 18 الجارية من 22 جوان إلى 1 جويلية.

فخلال اللقاء الذي جرى تحت حرارة خانقة، لم يتمكن أشبال المدرب الوطني سليم سبع، من إيجاد معالمهم مما سمح للإسبان من حسم مصير اللقاء في ظرف 20 دقيقة كمن الشوط الأول (4-0) ضامنين بذلك النقاط الثلاثة.

وجاء الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة (5) بواسطة لاعب نادي برشلونة رويز أورتيقا آبال وهو الهدف الذي أربك زملاء رضوان معاشو الذين تلقوا هدفا ثانيا من طرف لاعب آخر نادي برشلونة وهو قوماز مارتان سرجيو (د 11).

و أمام تشتت المنتخب الجزائري على مستوى الخطوط الثلاثة، أضاف صاحب الهدف الأول أورتيقا الإصابة الثالثة (د 16) قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله سرجيو صاحب الهدف الرابع (د 20).

أما الشوط الثاني فقد كان جزائريا بعد التغييرات التي قام بها الطاقم الفني حيث تحسن الأداء الجماعي والقيام بعدة حملات على الدفاع الإسباني، حيث توصل إيدير بوطريف من تسجل هدف الشرف للخضر في الدقيقة (75).

وأوضح المدرب الوطني السبع بعد نهاية اللقاء قائلا:"كنا نتوقع خوض مباراة صعبة أمام منافس منسجم و محضر جيدا من كل النواحي. النتيجة قاسية نوعا ما، حيث أثرت عدة عوامل على فريقي منها الحرارة الشديدة و حالة الأرضية الميدان، أضف إلى ذلك الإرهاق. نحن هنا بتاراغونا لاكتساب الخبرة و التحضير جيدا للاستحقاقات المقبلة لهذا الفريق الشاب".

وستخوض التشكيلة الجزائرية مباراتها الثانية يوم الثلاثاء المقبل (26 جوان) بهدف تحقيق أداء جيد و نتيجة إيجابية.