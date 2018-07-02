الصحراء الغربية توقع على انضمامها لثلاث اتفاقات للاتحاد الإفريقي

02/07/2018 - 17:48

صورة : واج

وقعت الصحراء الغربية هذا الاثنين بنواكشوط  على انضمامها لثلاث اتفاقات تعاون مع الاتحاد الافريقي على هامش القمة ال31  لرؤساء دول و حكومات المنظمة الافريقية.

و يتعلق الأمر بالاتفاق الافريقي للحفاظ على الطبيعة و الموارد الطبيعية و  اتفاق النظام المتعلق بإفريقيا الوسطى لتطوير الموارد المعدنية بالإضافة إلى  الاتفاق المتعلق بالميثاق الافريقي حول مبادئ و أسس اللامركزية و التسيير و  التنمية المحلية.

و وقع على الاتفاقات الثلاثة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بحضور المستشار  القانوني للاتحاد الافريقي السيدة نميرة ن. نجم.

و تعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا التي يحتلها المغرب منذ 1975  بعد مغادرة القوات الاسبانية لها و لازالت حتى اليوم مدرجة ضمن قائمة الامم  المتحدة للأراضي غير المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي في هذه المسألة. 

المصدر: واج

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