الصحراء الغربية توقع على انضمامها لثلاث اتفاقات للاتحاد الإفريقي

وقعت الصحراء الغربية هذا الاثنين بنواكشوط على انضمامها لثلاث اتفاقات تعاون مع الاتحاد الافريقي على هامش القمة ال31 لرؤساء دول و حكومات المنظمة الافريقية.

و يتعلق الأمر بالاتفاق الافريقي للحفاظ على الطبيعة و الموارد الطبيعية و اتفاق النظام المتعلق بإفريقيا الوسطى لتطوير الموارد المعدنية بالإضافة إلى الاتفاق المتعلق بالميثاق الافريقي حول مبادئ و أسس اللامركزية و التسيير و التنمية المحلية.

و وقع على الاتفاقات الثلاثة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي بحضور المستشار القانوني للاتحاد الافريقي السيدة نميرة ن. نجم.

و تعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا التي يحتلها المغرب منذ 1975 بعد مغادرة القوات الاسبانية لها و لازالت حتى اليوم مدرجة ضمن قائمة الامم المتحدة للأراضي غير المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي في هذه المسألة.

المصدر: واج