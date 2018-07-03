تــوزيع 56 ألــف سكــن وتجــزئة بمنــاسبـة عيــد الاستقــلال وهـذه هـي حصـة كل ولايـــة

03/07/2018 - 11:43

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن عزمها القيام بعملية توزيع 56182 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني عشية الخامس جويلية المقبل،  تزامنا  مع الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال.

 وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من شهر من حيث ضخامة  عدد السكنات التي ستوزع  عبر كامل ولايات الوطن واختلاف صيغ الاستفادة منها، بعد عملية توزيع 50 ألف سكن في ليلة السابع والعشرين من رمضان الفضيل.

و بحسب بيان وزارة السكن فانه سيتم توزيع 25326 وحدة سكنية من نوع  العمومي الايجاري و 5451 وحدة  من سكنات التساهمي أوالمدعم ، و 2434 وحدة سكنية متنوعة، و726 وحدة سكنية  من نوع الترقوي  ، وكذا 18530 وحدة سكنية من السكن الريفي  اضافة الى توزيع 3715  قطعة ارض موجهة للبناء  .

وفيما يلي  حصة كل ولاية من  السكنات التي ستوزع في هاته العملية :

 ادرار  578 وحدة سكنية من  مختلف الصيغ

 الشلف 886  وحدة سكنية

 الاغواط 661  وحدة سكنية

 ام البواقي 1137  وحدة سكنية

 باتنة  5345   وحدة سكنية

 بجاية  757  وحدة سكنية

بسكرة 2000   وحدة سكنية

 بشار  140  وحدة سكنية

البليدة  506  وحدة سكنية

 البويرة 1341  وحدة سكنية

 تمنراست  659  وحدة سكنية

 تبسة  622  وحدة سكنية

 تلمسان  2351  وحدة سكنية

تيارت  1313  وحدة سكنية

 تيزي وزو  1180  وحدة سكنية

 العاصمة   2000   وحدة سكنية

  الجلفة  1714   وحدة سكنية

 جيجل   262  وحدة سكنية

 سطيف  1183  وحدة سكنية

 سعيدة  1537   وحدة سكنية

 سكيكدة  1500  وحدة سكنية

سيدي بلعباس   236   وحدة سكنية

عنابة   140   وحدة سكنية

 قالمة   1558   وحدة سكنية

 قسنطينة   1856  وحدة سكنية

 المدية   2000    وحدة سكنية

 مستغانم   1698   وحدة سكنية

 المسيلة   1052   وحدة سكنية

 معسكر   1304   وحدة سكنية

 ورقلة    600   وحدة سكنية

 وهران 2000  وحدة سكنية

 البيض 140   وحدة سكنية

 ايليزي 226   وحدة سكنية

برج بوعريريج   1546   وحدة سكنية

 بومرداس 1448   وحدة سكنية

 الطارف 2068  وحدة سكنية

 تندوف 400 وحدة سكنية

 تسيمسيلت 370   وحدة سكنية

 الوادي  1858  وحدة سكنية

 خنشلة  895  وحدة سكنية

 سوق اهراس 535  وحدة سكنية

 تيبازة 1020  وحدة سكنية

 ميلة 1025  وحدة سكنية

عين الدفلى 1050  وحدة سكنية

 النعامة 400  وحدة سكنية

عين تمونشنت 200  وحدة سكنية

غرداية 1745 وحدة سكنية

 غيليزان 1140  وحدة سكنية

 المصدر : الاذاعة الجزائرية 

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الجزائر, مجتمع

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