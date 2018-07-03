ارهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

اسلم إرهابي نفسه هذا الثلاثاء للسلطات العسكرية بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزني ذخيرة مملوئين حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه، اليوم 03 جويلية 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى حمادي حميدوش المدعو أبو محمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 .

الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزني ذخيرة مملوئين.

وأضاف البيان أن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد،تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية.