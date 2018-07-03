الجزائر واسبانيا تؤكدان على أهمية التنسيق الدائم لمواجهة التحديات المشتركة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أهمية "التنسيق الدائم" بين الجزائر وإسبانيا لمواجهة مختلف التحديات المشتركة.

وفي تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بنظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قال بدوي أن زيارة الوزير الاسباني تدل على "أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وهي رسالة قوية على أننا عازمون على التنسيق الدائم لبلوغ مستويات راقية لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الارهاب وكل الجرائم المرتبطة بهذه الظاهرة".

كما شدد على ضرورة "تكثيف التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والتكوين والمجالات التقنية الأخرى"، مشيرا الى وجود "قطاعات أخرى مرتبطة بالحماية المدنية والسلامة المرورية التي لدينا فيها تعاون مشترك وأثمرت نتائج جيدة".

وأضاف بدوي أن هذه الزيارة "تشكل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون تكون في مستوى طموح العلاقات بين البلدين، من بينها التعاون في المجال اللامركزي والجماعات الاقليمية بين البلدين".

وكان وزير الداخلية الاسباني قد شرع اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نور الدين بدوي، تندرج في إطار التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين، وستشكل فرصة لإثراء وتعزيز التبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الدائرتين الوزاريتين.

الحكومة الاسبانية الجديدة تريد تعزيز علاقاتها اكثر مع الجزائر

من جهته كشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن إرادة الحكومة الجديدة لبلاده في "تعزيز العلاقات الجزائرية الاسبانية أكثر في جميع المجالات".

وأكد غراندي مارلاسكا لدى وصوله لمطار هواري بومدين أن "الحكومة الاسبانية الجديدة تحرص على المحافظة على العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وتعزيزها أكثر".

وبهذه المناسبة اعرب الوزير الإسباني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر عن "ارتياحه لنوعية التعاون بين البلدين القائم في مختلف القطاعات، لا سيما الداخلية".

واكد الوزير أن "التعاون بين وزارتي الداخلية للبلدين يتعلق خصوصا بمكافحة الارهاب حيث أن الجزائر تتمتع بخبرة كبيرة".

و أعرب عن "ارتياحه" لتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر".

واضاف الوزير الاسباني أنه "للبلدين كذلك علاقات مرضية في مجال الحماية المدنية و أمن الطرقات والمبادلات بين قوات شرطة ودرك البلدين".

للإشارة يقوم فرناندو غراندي مارلاسكا بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين، و"ستشكل فرصة لإثراء وتعزيز التبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الدائرتين الوزاريتين".