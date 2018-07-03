مونديال 2018 : المنتخب الانجليزي يفوز على نظيره الكولومبي ويلتقي السويد في الربع النهائي

تأهل المنتخب الانجليزي لدور ربع النهائي لكأس العالمي وضرب موعدا مع السويد بعد فوزه على نظيره الكولومبي بالضربات الترجيحية (4-3)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء هذا الثلاثاء على أرضية ملعب أتكريت أرينا بموسكو برسم دور ثمن النهائي.

وتقدم المنتخب الانجليزي عبر مهاجم توتنهام هاري كاين في الدقيقة 57 من ضربة جزاء قبل أن يعود المنتخب الكولومبي في نتيجة اللقاء في الوقت بدل الضائع بواسطة ييري مينا (3+90).

ويلتقي المنتخب الانجليزي في دور ربع النهائي مع منتخب السويد الذي تأهل في وقت سابق اليوم على حساب نظيره السويسري (1-0).

وأكمل المنتخب الانجليزي عقد المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي وهي فرنسا والأورغواي وروسيا وكرواتيا والبرازيل وبلجيكا والسويد.

وتجري مباريات دور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت المقبلين وفق البرنامج التالي :

-- الجمعة:

- (المباراة 1) فرنسا - الأوروغواي (الثالثة زوالا ).

- (المباراة 2) البرازيل - بلجيكا (السابعة مساء).

-- السبت:

- (المباراة 3) روسيا - كرواتيا (السابعة مساء).

- (المباراة 4) السويد - انجلترا (الثالثة زوالا).