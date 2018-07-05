ثلاثة ارهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست

سلم ثلاثة ارهابيين انفسهم هذا الخميس للسلطات العسكرية بتمنراست وتم استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة وذخيرة حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي سلّم ثلاثة إرهابيين (03) أنفسهم اليوم 05 جويلية 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست/ن.ع.6. يتعلق الأمر بكل من: المسمى "لنصاري الطيب" المدعو "أبو حمزة"الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012 و"لقصير أحمد" المدعو "شرف الدين".الذي التحق أيضا بالجماعات الارهابية سنة 2012 و"سكوني محمد" المدعو "أبو يحي" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2014.

هذه العمليات مكنت كذلك من استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وثمانية (08) مخازن ذخيرة مملوءة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6, (05) منقبين عن الذهب وحجزت شاحنة (01) ومركبة (01) رباعية الدفع و(2,9) طن من المواد الغذائية و(400) لتر من الوقود و(09) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضاغطة يضيف البيان.

وفي سياق متصل ضبط حراس السواحل بمستغانم/ن.ع.2, (30) كيلوغرام من الكيف المعالج فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5 شخصا بحوزته بندقيتين (02) تقليديتي الصنع.

من جهة أخرى, أحبط حراس السواحل بكل من عنابة وسكيكدة/ن.ع.5 محاولتي هجرة غير شرعية لـ (23) شخصا كانوا على متن قاربين تقليدي الصنع, في حين تم توقيف (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ن.ع.2 وغرداية/ن.ع.4 حسب نفس المصدر.