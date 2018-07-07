ارتفاع درجة الحرارة: أطباء يحذرون من التعرض لاشعة الشمس

حذر المختصون في الصحة من التعرض لاشعة الشمس المرتفعة لفترة طويلة لما لها من تاثيرات سلبية على الصحة قد تؤدي الى اصابات بحروق على مستوى الجلد وجفاف الجسم.

ويوضح في هذا الصد البرفسور عبد الكريم سوكحال مختص في علم الاوبئة والطب الوقائي" ان جسم الانسان يتكون من 65 بالمئة من الماء وحتى لا ينشف هذا الماء على الانسان تناول كميات ملائمة من الماء لتعويض التى خرجت من جسم الانسان بفعل الحرارة.

ويجب ايضا اخذ الحيطة من عامل الحرارة لاسيما عند الاطفال والشيوخ كما ان الجلد ايضا معرض لعامل الحرارة لهذا يتعين وضع بعض الكريمة المضادة لاشعة الشمس".

ويجب ايضا على الاشخاص تفادي التعرض لاشعة الشمس الحارقة خاصة اثناء الاستجمام على شواطئء البحر بدون اخذ الاجراءت الوقائية.

المصدر: الاذاعة الجزائرية