بطولة الجزائر للكاراتي دو: المجمع البترولي يتوج باللقب الوطني

توج نادي المجمع البترولي بلقب بطولة الجزائر للكاراتي دوK (كوميتي وكاتا) فردي وحسب الفرق (اكابر وكبريات) التي اختتمت مساء السبت بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف (الجزائر العاصمة بحصده ل24 ميدالية (تسع ذهبيات، خمس فضيات و10 برونزيات).

ونال المجمع البترولي ست ميداليات ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات في منافسات الكوميتي بينما في الكاتا ( استعراض) فحصل على ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وسبع برونزيات فيما عادت المرتبة الثانية لجمعية الامن الوطني ب 8 ميداليات (أربع ذهبيات, ثلاث فضيات و برونزية, كوميتي وكاتا) وفي المركز الثالث نادي أولمبيك بئر توتة بسبع مدياليات (ذهبية وفضيتين واربع برونزيات، كوميتي وكاتا) مناصفة مع الشباب البريكي ( باتنة) ب ست ميداليات (ذهبية، فضيتان وثلاث برونزيات).

وصرح مدرب المجمع البترولي رضوان إديري بمناسبة تتويج فريقه : " المصارعون استحقوا هذا التتويج لياقتهم البدنية ومستواهم الفني كان جيدا وجاؤوا محضرين من الالعاب المتوسطية مؤخرا بتاراغونا الاسبانية. المنافسة كانت قوية بين العناصر الدولية والغلبة في الاخير عادت لممثلينا."

واضاف : " اعتقد ان المشاركة القياسية التي عرفتها البطولة الوطنية وعودة الكاراتي دو الجزائري الى الساحة الوطنية والدولية, حفزت كل المصارعين على اعطاء كل ما لديهم لتقديم وجه مشرف. المجموعة ومن خلال هذا الموعد الرياضي ستواصل التحضيرات تحسبا للبطولة الافريقية برواندا (انغولا) أواخر اوت المقبل."

من جهتها، قالت مدربة السيدات بنادي المجمع البترولي (كوميتي) ، فائزة زغاوة : " المستوى كان لابأس به والبطولة عرفت منافسة شديدة بين مصارعات الاندية المشاركة وهذا راجع لعودة الاستقرار للفيديرالية والثقة بالنفس لدى المصارعين بعد عام واحد من الغياب عن اجواء المسابقات."

ويرى رئيس الاتحادية الجزائرية للكارتي دو, سليمان مسدوي أن البطولة الوطنية - التي شارك فيها حوالي 800 مصارع من 36 رابطة ولائية - هي الاولى في عهد المكتب الفيديرالي الجديد وجاءت لتضع الرياضيين في اجواء التحضيرات البدنية والفنية, تحسبا للاستحقاقات المقبلة منها الالعاب الافريقية للشباب بالجزائر."