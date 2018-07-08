تونس : الجزائر تدين ب"شدة"الإعتداء الإرهابي بمحافظة جندوبة

أدانت الجزائر"بشدة"الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد دورية للحرس الوطني التونسي في محافظة جندوبة، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية.

وأكد عبد العزيز بن علي الشريف"إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف هذا اليوم الأحد 8 يوليو 2018، دورية للحرس الوطني التونسي في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة".

وأضاف:"ننحني بإجلال أمام تضحية الجنود الستة التونسيين الذين سقطوا في سبيل أداء واجبهم خدمة لبلدهم ونقدم تعازينا الخالصة لعائلاتهم ولحكومة تونس وشعبها الشقيقين".

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية"نعرب عن تضامننا التام مع تونس، وإننا نبقى على يقين أن الإرهاب الشنيع والأعمى لا يمكنه زعزعة عزم هذا البلد الشقيق وقادته و شعبه، على مكافحة هذه الآفة و التغلب عليها".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج