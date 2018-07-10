شاناز لونيس للإذاعة :ندعو الشباب الجزائريين المقيمين بالخارج للاسهام في مشاريع التنمية بالجزائر

دعت شاناز لونيس الشباب الجزائريين المقيمين في الخارج الى المساهمة في ورشات التنموية المفتوحة بالجزائر ، واستغلال التسهيلات المقدمة لهاته الشريحة لاقامة مشاريعهم في الجزائر.

وتعد شاناز من بين الشباب المستثمرين المقيمين في الخارج الذين شاركوا في التظاهرة العالمية "مدن ذكية "التي احتضنتها الجزائر مؤخرا والتي تبحث سبل تحويل الجزائر العاصمة الى عاصمة ذكية بكل المقاييس الدولية.

وتمثل شاناز لونيس اليوم مؤسسة شابة توفر بكندا خدمة الربط بالانترنت والهاتف الثابت وخدمة بث التلفزيون عبر الانترنت .

تلقت شاناز تكوينها في جامعة باب الزوار بالجزائر العاصمة ، وهاجرت مع زوجها الى كندا عام 2010 لاستكمال دراستهما في مجال الاتصالات .

تمكن الزوجان الشابان منانشاء مؤسستهما الخاصة مع نهاية 2015 ، واصبحا يقدمان خدمة الربط بالانترنت والهاتف الثابت في كامل ارجاء كندا بعد ما كانا يتعاملان مع زبائن من الجالية الجزائرية والمغاربية فقط .

تمكنت شاناز اونيس و زوجها بوعلام زوغاري من الظفر بعدة جوائز في مسابقات مهنية خاصة وهو ما اضاف تميزا لمؤسستهما التي عرفت كيف تفرض نفسها امام كل المنافسين المحليين والدوليين الناشطين في كندا .

و يعود اليوم الزوجان الشابان بعد سنوات من العمل والدراسة تحذوهما رغبة في المساهمة في مشروع "الجزائر مدينة ذكية"، وقد رافقا مجموعة غرفة التجارة للجزائريين الشباب المقيمين في كندا للمشاركة في تظاهرة "مدن ذكية" التي احتضنتها العاصمة هذا الشهر ، ليقفا مع رفاقهما على الانفتاح الذي تشهده سوق الاستثمار بالجزائر و التحفيزات التي تقدم للشباب من اجل المشاركة في التنمية، وهو ما زاد من حماسهما للمساهمة في تطوير الجزائر العاصمة و الجزائر بصفة عامة من خلال تطوير مدن اخرى كثيرة .

وأوضحت شاناز لونيس بالقول انه من "خلال التجربة التي اكتسبناها في ربط العديد من مناطق كندا بالهاتف الثابت والانترنت نسعى الى توفير هذه الخدمة في الجزائر في مشروع العاصمة مدينة ذكية."

وتضيف شاناز قائلة " الشعور بالانتماء لهذه الارض هو اول حافز يدفعنا الى البحث عن سبل المساهمة في تنمية الجزائر ، فلا يمكن ان نتنكر لما قدمته لنا الجزائر وعرفانا لهذا، لا يمكننا الا المشاركة في عملية البناء ودعوة الجزائريين في الخارج لا سيما الشباب الى المساهمة في تنمية الجزائر كل على طريقته .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية