مونديال 2018 (نصف النهائي): فرنسا في الدور النهائي بعد تغلبها على بلجيكا 1-0

10/07/2018 - 22:27

تأهل المنتخب الفرنسي الى الدور النهائي من منافسات كاس العالم 2018 بروسيا بعد تغلبه على نظيره البلجيكي 1-0 في المبراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء برسم الدور نصف النهائي بملعب "كريستوفسكي"بمدينة سان بطرسبورغ .
 و جاء تاهل المنتخب الفرنسي بفضل هدف صامويل اومتيتي في الدقيقة 51 .
 و سيواجه الديكة في النهائي الفائز من مباراة انجلترا و كرواتيا التي ستجري غدا الاربعاء بموسكو على الساعة (00ر18 تغ.

 

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