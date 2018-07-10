مونديال 2018 (نصف النهائي): فرنسا في الدور النهائي بعد تغلبها على بلجيكا 1-0

10/07/2018 - 22:27
رياضة
تأهل المنتخب الفرنسي الى الدور النهائي من منافسات كاس العالم 2018 بروسيا بعد تغلبه على نظيره البلجيكي 1-0 في المبراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء برسم الدور نصف النهائي بملعب "كريستوفسكي"بمدينة سان بطرسبورغ .
تأهل المنتخب الفرنسي الى الدور النهائي من منافسات كاس العالم 2018 بروسيا بعد تغلبه على نظيره البلجيكي 1-0 في المبراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء برسم الدور نصف النهائي بملعب "كريستوفسكي"بمدينة سان بطرسبورغ .
و جاء تاهل المنتخب الفرنسي بفضل هدف صامويل اومتيتي في الدقيقة 51 .
و سيواجه الديكة في النهائي الفائز من مباراة انجلترا و كرواتيا التي ستجري غدا الاربعاء بموسكو على الساعة (00ر18 تغ.