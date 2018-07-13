الشلف : وفاة طفل غرقا داخل بركة مائية ببقعة البساكرة

توفي مساء هذا الجمعة طفل عقب غرقه ببركة مائية ببقعة البساكرة بالشلف، حسبما استفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح الملازم أول، محمد مساعدية، أن وحدات الحماية المدنية بأم الدروع تدخلت مساء اليوم لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات توفي غرقا ببركة مائية بقرية الحبابشة بالبساكرة بلدية أولاد عباس.

وأضاف المصدر ان جثة الضحية تم نقلها لي مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد محمد بالشلف داعيا بالمناسبة إلى اجتناب السباحة بأماكن مماثلة كالبرك والسدود وتكثيف مراقبة الأولياء لأبنائهم وتحسيسهم حول خطورة هذه الظاهرة.

المصدر : واج