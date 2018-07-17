الألعاب الافريقية للشباب 2018 :حفل الإفتتاح غدا الأربعاء بملعب 5جويلية بالجزائرالعاصمة

ستكون الجزائر بدءا من يوم غد الأربعاء على موعد مع عرس رياضي قاري باستضافتها فعاليات الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب إلى غاية ال28 جويلية الجاري وسيحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي الحفل الافتتاحي لهذه الدورة

فبعد مرور 11 سنة من احتضانها الناجح للألعاب الإفريقية سنة 2007، تجدد الجزائر العهد بالمنافسات القارية من خلال احتضانها للطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب بحضور حوالي 3000 رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة يتنافسون على 30اختصاصا

وسيمنح هذا العرس الرياضي فرصة للجزائر لتأكيد قدراتها التنظيمية ونجاحها في احتضان المواعيد الرياضية الكبرى على غرار الألعاب الإفريقية التي استضافتها مرتين عامي1978 و 2007

كما ستكون نسخة الجزائرمؤهلة للألعاب الأولمبية المقبلة للشباب بالأرجنتين، مايعني أن المنافسة ستكون في دورة الألعاب الافريقية على أشدها بين رياضيين يطمحون إلى التواجد ضمن قائمة المشاركين في العرس الرياضي الأولمبي لفئتهم بالعاصمة بوينوس آيرس.

432 رياضيا جزائريا من أجل التألق

وبتعداد مهم قوامه 432 رياضيا، ستكون الجزائر ممثلة في 30 اختصاصا خلال الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب ، إذ يتعين على الرياضيين الجزائريين (247 شابا و185 شابة)، حصد أكبر عدد من الميداليات من خلال الاحتكاك مع حوالي 3000 موهبة شابة إفريقية منتظرين في الجزائر العاصمة وتيبازة، المدينتان اللتان ستحتضنان المسابقات.

وكانت الجزائر في الطبعة الماضية من الألعاب الإفريقية للشباب التي جرت بغابورون (بوتسوانا) سنة 2004 قد إحتلت المرتبة الرابعة بمجموع 48 ميدالية (15ذهبية، 22 فضية و11 برونزية) وستكون ألعاب القوى الاختصاص الأكثر تمثيلا بـ33 رياضيا،متبوعابالمصارعة (30) والسباحة (28) والجمباز (27) والمبارزة (24).

كما سيكون الجزائريون المتعودون على التألق في الرياضات القتالية، حاضرين في مسابقات الكاراتي دو، الجيدو والملاكمة مع حظوظ أوفر لنيل عدد هام من الألقاب، ومعها ميداليات المعدن النفيس.

أما في الرياضات الجماعية، تشارك الجزائر في سبعة اختصاصات (كرة السلة ، كرة اليد، الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم)، وستتنافس للمرة الأولى في تاريخها في دورات الهوكي على العشب والريغبي بخمسة لاعبين.

جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا تمنح وسام الاستحقاق الأولمبي للرئيس بوتفليقة

هذا وأعلن الأمين العام لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا محمود أبو قاسم منح وسام الإستحقاق الأولمبي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

وستقام مراسم إسداء الوسام للرئيس بوتفليقة على هامش حفل افتتاح الألعاب الإفريقية للشباب 2018 المرتقبة هذا بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة غدا الأربعاء.