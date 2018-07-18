ارهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابيان نفسيهما هذا الاربعاء للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة وذخيرة حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابيان (02) نفسيهما صبيحة اليوم الـ 18 جويلية 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست/ن.ع.6. يتعلق الأمر بكل من المسمى "بن عروبة مراد" المكنى "أبو فريد"الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013 و" بن دبة الطاهر" المدعو "أبو محمد" الذي إلتحق بالجماعات الاجرامية سنة 2017.

الارهابيان كان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية قناصة ومخزن (02) ذخيرة مملوئين".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 أربعة (04) مهربين وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(3,7) طن من المواد الغذائية و(9312) وحدة من مواد التنظيف فيما أوقفت مفرزة أخرى بجانت/ن.ع.4ي (07) منقبين عن الذهب بحوزتهم (03) أجهزة كشف عن المعادن و(19) مولد كهربائي و(12) مطرقة ضغط.

وفي سياق متصل حجز حراس السواحل بعين تيموشنت/ن.ع.2 (24,5) كيلوغرام من الكيف المعالج فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (319) قرص مهلوس بتيارت/ن.ع.2.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عشرين (20) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعين قزام/ن.ع.6.