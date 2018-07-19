إصدار طابع بريدي تخليدا لمئوية الزعيم الافريقي الراحل نيلسون مانديلا

تم أمس الأربعاء اصدار طابع بريدي افريقي موحد تخليدا للذكرى المئوية لميلاد ايقونة النضال ضد التمييز العنصري الزعيم الافريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وقد أشرف على مراسم الاصدار بمتحف الطوابع بالبريد المركزي, وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى ايمان فرعون، ووزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

وجاءت فكرة إصدار طابع موحد بمبادرة من الاتحاد الافريقي للبريد خلال أشغال دورته ال37 التي احتضنتها الجزائر شهر أبريل الماضي تكريما لهذا الرجل الذي أفنى حياته من أجل مناهضة العنصرية في بلاده،جنوب افريقيا.

وبالمناسبة, تم تقديم نبذة عن حياة هذا الزعيم, صديق الجزائر, الذي قضى 27 عاما في السجن من أجل الدفاع عن قضيته, كما تم بث بعض المقاطع من الخطاب الذي ألقاه خلال الزيارة التي قام بها سنة 1990 الى الجزائر بعد خروجه من السجن.

يذكر أن الزعيم نيلسون مانديلا، الذي توفي سنة 2013, كان قد تحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993 قبل أن يصبح أول رئيس افريقي لبلاده.

للإشارة سيتم إصدار في 15 نوفمبر المقبل المصادف لذكرى اعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر طابع بريدي يحمل شعار "القدس, العاصمة الابدية لفلسطين".

وبالمناسبة أيضا تم تدشين القباضة الرئيسية للعاصمة بعد عملية اعادة تهيئة, علما أن انشاء هذا المقر يعود الى سنة 1962.

وتتوفر هذه المنشأة البريدية على 18 شباكا بريديا مزودا بمعدات جديدة وشباك مخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة،اضافة الى شباك بريدي مخصص للمتعاملين التابعين للقطاع،البريد السريع للجزائر واتصالات الجرائر.