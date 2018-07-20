نسبة نجاح بــــ55.88 في شهادة البكالوريا والتسجيلات الجامعية تنطلق الخميس المقبل

عمت شوارع المدن الجزائرية ليلة الجمعة مظاهر الاحتفال بالالعاب النارية ومواكب السيارات والزغاريد، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا، على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وقد اسفرت عن نسبة نحاج ب55.88 بالمئة من المترشحين، فيما ستنطلق التسجيلات الجامعية الأولية يوم الخميس المقبل.

وقد عبر الناجحون الذين خرجوا في مواكب احتفالية عن مدى فرحهم وسعادتهم بما حققوه بعد سنوات من الجهد والدراسة.

وبإمكان المترشحين الذين اجتازوا الامتحان في الفترة الممتدة ما بين 20 و25 يونيو الماضي، الاطلاع على نتائج البكالوريا عن طريق النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية وذلك على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات http://bac.onec.dz، وبواسطة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف النقال بالاتصال بالرقم (*567# )، وكذلك عن طريق الاتصال على مستوى المؤسسات التربوية.

وبلغت نسبة النجاح في دورة 2018 نسبة 88ر55 بالمائة حسب ما أعلنته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على حسابها الرسمي في فايسبوك وتويتر، مقابل نسبة نجاح بلغت 56،07 بالمائة في دورة 2017، حيث بلغت نسبة النجاح لدى الإناث 29ر65 بالمائة مقابل 71ر34 بالمائة بدى الذكور.

وقد سجلت شعبة الرياضيات أعلى نسبة نجاح ب61ر78 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 40ر59 بالمائة واللغات الأجنبية بنسبة 06ر56 بالمائة والآداب والفلسفة بنسبة 63ر48 بالمائة وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 18ر47 بالمائة.

للإشارة، فإن الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا وبعد حصولهم على رقمهم الخاص من الثانوية التي يدرسون بها أو من مديري التربية لولايتهم بالنسبة للأحرار، سيكونون على موعد مع انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية من 26 إلى 28 يوليو الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في 16 سبتمبر.

ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 يوليو، كما يسمح للطلبة الجدد ايضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، بحيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية، ليتم الاعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 07 أوت 2018 مساءا وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 و 07 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الاولية واعادة التوجيه واجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12 اغسطس، ويتعلق الأمر

بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا اجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم الى احدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة والارشاد.

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات اعادة التوجيه، في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 اغسطس المقبل، اما الاعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 اغسطس.

وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 اغسطس المقبل، ليتم الاعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي واعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .

وستنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من 24 الى 30 يوليو الجاري.