بكالوريا 2018: أشبال الأمة يحققون نسبة نجاح تفوق 99 بالمائة

حققت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران والبليدة, نتائج "قياسية" في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018، حيث بلغت نسبة النجاح 07ر99 بالمائة, حسب ما أفاد به اليوم السبت, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018, "سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف, وهران والبليدة، هذه السنة نتائج ممتازة, حيث حقق أشبال الأمة ال(433) نتائج قياسية قدرت بنسبة نجاح 07ر99 بالمائة, أين تحصل (12) شبلا على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز، و(179) شبلا بدرجة جيد جدا و(136) شبلا بدرجة جيد, فيما تحصل بقية الأشبال على درجة قريب من الجيد".

وتعكس هذه النتائج "الممتازة والنوعية" الجهود "الجبارة" التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة, المحدثة طبقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, والتي "ما فتئت تحظى بدعمه الثمين", كما تعكس "المستوى الراقي" الذي تتميز به مدارس أشبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي سخرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.

وبهذه المناسبة, تقدم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح, بتهانيه الخالصة لكل الناجحين وللإطارات الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرفة, متمنيا للجميع المزيد من النجاح والتألق.