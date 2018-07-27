مصر: القضاء على 321"إرهابيا"منذ بدء العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"

أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، بأن العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018)،أسفرت منذ الإعلان عنها في فبراير الماضي عن القضاء على 321 "إرهابيا".

وأضاف الرفاعي في حوار نشرته مجلة (الأهرام العربي) المصرية، في عددها الأخير، الصادر اليوم الجمعة، أن هذه العملية أسفرت أيضا عن "ضبط وتدمير أكثر من 1000 عبوة ناسفة ونحو 548 عربة و881 دراجة نارية و94,5 طنا من المواد المخدرة، و17,5 مليون قرص مخدر، فضلا عن اكتشاف وتدمير أكثر من 11 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء".

وأشار إلى أنه تم منذ بدء هذه العملية تدمير جميع البؤر"الإرهابية"المكتشفة وتوقيف أعداد كبيرة من العناصر "التكفيرية"و"الإجرامية" المطلوبة جنائيا أو المشتبه في دعمها للعناصر "الإرهابية"، فضلا عن تدمير البنية التحتية لهاته العناصر من"أوكار وخنادق وأنفاق ومخازن للأسلحة وذخائر وعبوات ناسفة".

وبخصوص الأهداف الرئيسية لعملية (سيناء 2018), التي تنفذها عناصر القوات المسلحة والشرطة وحرس الحدود، أكد المصدر ذاته، أنها تتمثل, بالخصوص في"تطهير المناطق بشمال ووسط سينا من العناصر والتنظيمات "التكفيرية"، وملاحقة البؤر الإرهابية بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل ومنعها من التواصل من العناصر"الإرهابية" بسيناء.

وكان الجيش المصري، قد أعلن في التاسع من فبراير الماضي، عن بدء تنفيذ خطة شاملة للقضاء على العناصر"الإرهابية"و"الإجرامية" في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

المصدر : واج