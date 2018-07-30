إذاعة الجزائر من وهران تكرم الناقد السينمائي المصري مجدي الطيب

بدعوة ورعاية من المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل حظي الناقد السينمائي المصري مجدي الطيب هذا الأحد بتكريم على مستوى مقر إذاعة الجزائر من وهران.

وشمل التكريم تنظيم زيارة لعدد من ضيوف وهران من سينمائيين وكذا مدراء إذاعات كل من مستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس لمختلف الأقسام المصالح بالمؤسسة.

ويأتي تكريم الناقد السينمائي المصري عرفانا له بما قدمه للسينما المصرية والعربية، وقد عبر بالمناسبة عن اعتزازه وفخره بهذا التكريم وتواجده بهذا الحدث الثقافي والسينمائي الكبير بوهران وبالجزائر.

وشكر بالمناسبة كل الذين ساهموا في هذه الاحتفالية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بو تفليقة راعي الفن والفنون على حد تعبيره.

للإشارة فان التكريم جرى على هامش مهرجان وهران للفيلم العربي الذي دخل هذا الاثنين يومه الخامس ببرمجة الأفلام القصيرة ضمن المسابقة لنيل جائزة الوهر الذهبي.