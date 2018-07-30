القضاء على إرهابيين اثنين بولاية بسكيكدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, إثر عملية بحث وتفتيش قامت بها هذا الاثنين, من القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة ببلدية عزابة (سكيكدة), حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني, مشيرا الى أن العملية لا تزال متواصلة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة بيسي ببلدية عزابة بالقطاع العسكري لسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة), قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم 30 جويلية 2018, على إرهابيين اثنين واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف ذات المصدر أن "هذه العملية التي لا تزال متواصلة تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي في مطاردة بقايا المجرمين".