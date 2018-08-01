فوز الحزب الحاكم في زيمبابوي بأغلبية مقاعد البرلمان

أعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي هذا الأربعاء فوز حزب "الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية" الحاكم بأغلبية المقاعد في البرلمان.

وذكرت المفوضية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس إيمرسون مناناجوا قد فاز ب109 مقاعد مقابل 41 فقط لحزب "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" المعارض، بينما لم يتم إعلان النتائج على 58 مقعدا في البرلمان.

ولم يتم بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويحتاج حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي -الجبهة الوطنية" الفوز بثلاثين مقعدا آخر ليحقق أغلبية الثلثين التي تسمح له بتغيير الدستور كما يشاء.

وفازت حركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي يقودها نلسون شاميسا في أغلب المراكز الحضرية حيث تتمتع بتأييد الأغلبية وقد اتهمت الحركة أمس الثلاثاء مفوضية الانتخابات بتأجيل إعلان النتائج عمدا لصالح الحزب الحاكم وتحدثت عن وقوع مخالفات في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس روبرت موغابي في انقلاب سلمي في نوفمبر الماضي.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى التي تنظم في زيمبابوي منذ تنحية الرئيس السابق روبرت موغابي في نوفمبر الماضي والذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود.