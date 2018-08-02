المدير العام للغابات للإذاعة:266 حريق تسبب في اتلاف 2220 هكتار خاصة في شرق البلاد

أعلن المدير العام للغابات علي محمودي عن تسبب 266 حريق شب في عديد مناطق البلاد خاصة الشرق الجزائري في اتلاف 2220 هكتار من الغابات مبرزا أن الولايات الأكثر تضررا من هذه الحرائق هي باتنة وخنشلة وسوق أهراس.

وأضاف علي محمودي في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن هذه الولايات المتضررة الثلاث شهدت اتلاف 800 هكتار من ضمن 2220 هكتار التي تمثل الحصيلة الاجمالية للحرائق منذ مطلع الصيف لسنة 2018.

كما أشار محمودي في معرض حديثه عن المخطط الوطني لمكافحة الحرائق إلى أنه تم تشكيل 5 أرتال متنقلة سريعة التحرك موزعة في شرق وغرب ووسط البلاد ويتعلق الأمر بكل من الطارف وبجاية و بتلمسان وغليزان والبويرة حيث يحوي كل رتل على 8 شاحنات بعد أن تم اقتناء 40 شاحنة من نوع مرسيديس صنع جزائري من تيارت .

وذكر المدير العام للغابات في السياق ذاته أنه سيتم تحليل ودراسة حصيلة عمل هذه الارتال في شهر ديسمبر المقبل لتحديد امكانية استمرارها ودعمها أو توقيفها.

المصدر:الإذاعة الجزائرية