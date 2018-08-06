وزارة الصناعة تطلق حملة لجمع جلود أضاحي العيد

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم هذا الاثنين عن إطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد من الأغنام والأبقار والماعز و ذلك بهدف تطوير و تعزيز الصناعات الجلدية.

وحسب بيان الوزارة , تتطلب هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها, جمع جلود الماشية التي سيتم ذبحها بمناسبة عيد الأضحى وجعلها متاحة للدباغين من اجل تثمينها واستخدامها في الصناعات الجلدية، والتي تعتبر شعبة ذات مؤهلات كبيرة للتصدير .

كما تعتزم الوزارة جمع حوالي 800.000 وحدة من الجلود من إجمالي أكثر من 4 ملايين أضحية خلال عيد هذه السنة.

و لقد تم اختيار ست ولايات من اجل هذه العملية و هي الجزائر و وهران وقسنطينة وجيجل وسطيف و باتنة بحيث سيتم توسيع هذه العملية إلى بقية الولايات الأخرى ابتداءً من العام المقبل.

ولضمان حسن سير العملية ي تم تهيئة المواقع المخصصة لذبح الأضاحي و أيضا مخازن و ضع هذه الجلود التي سيتم جمعها في كل الولايات الستة فضلا عن باقي المذابح المسخرة يومي عيد الأضحى.

و اوضحت الوزارة إلى أنه تم اعتماد نهج تشاركي لضمان نجاح الأنشطة ذات الصلة بهذه العملية مشيرة الى الطابع الوطني لهذه الاخيرة .

في هذا الصدد - يضيف ذات المصدر- فان العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصادين (العموميون و الخواص ) ومنظمات المجتمع المدني سيساهمون مع الوزارة في هذه العملية على المستوى المركزي والمحلي .

ويتعلق الأمر بقطاعات وزارية عديدة على غرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و وزارة التجارة ووزارة البيئة و الطاقات المتجددة ووزارة الاتصال و ايضا وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات الرقمية.

و يتعلق أيضا بالدباغين الناشطين في الجمعية الوطنية للدباغين و أيضا جمعيات حماية المستهلك .

كما أن اللجان الولائية الذين تم تنصيبهم من طرف الولاة و يشرف عليهم مدراء وزارة الصناعة و المناجم شرعوا بالتحضير لهذه العملية عن طريق تحديد مناطق جمع و تخزين الجلود.

و حسب ذات المصدر فانه و من أجل جمع أكبر كمية من الجلود فان إشراك المواطنين يعتبر أمر لا غنى عنه و يشكل أيضا شرط أساسي لتحقيق نجاح هذه العملية .

و بالتالي سيتم الشروع في إطلاق حملات التوعية على المستوى المحلي المتعلقة بالاتصال الجواري (وضع لافتات و ملصقات في البلديات و المساجد و بعث رسائل نصية و عروض اشهارية في وسائل الإعلام السمعية البصرية (الإذاعة والتلفزيون) من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.