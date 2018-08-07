أحمد ميزاب لـ"موقع الإذاعة": إقرار يوم عالمي "للعيش معا في سلام" اعتراف دولي بمكانة الجزائر وعمق نظرتها

اعتبر الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، إقرار الأمم المتحدة يوما عالميا "للعيش معا في سلام" اعترافا بمكانة الجزائر وعمق نظرتها ونجاح دبلوماسيتها.

وقال ميزاب، في حوار لـ "موقع الإذاعة الجزائرية" إن تجسيد هذه الفكرة عالميا، رغم طابعها الفلسفي النظري، ممكن إذا توافرت الإرادة والرغبة في العيش المشترك وبعد النظر ، مشيرا إلى أن القارة السمراء التي تطرح 60 بالمائة من قضاياها بمجلس الأمن الدولي يمكنها أن تستفيد وبقوة من التجربة الجزائرية في السلم والمصالحة والتعايش معا في سلام.

** احتفل العالم في 16 مايو 2018 باليوم العالمي للعيش معا في سلام" في أول إقرار من الأمم المتحدة لهذه المبادرة التي قدمتها الجزائر، انطلاقا من تجربتها في السلم والمصالحة الوطنية، ونالت موافقة الهيئة الأممية بالإجماع.. كيف تقرأ رمزية هذا الاعتراف وأبعاده؟

دعني أقول أولا بأن اعتراف الأمم المتحدة بالعيش معا في سلام كيوم عالمي هو إقرار بأن العالم في خضم هذه التحولات الدولية الحالية وتنامي النزاعات والصراعات سواء كانت داخلية أو بينية أو بين الأمم نحتاج إلى يوم نراجع فيه حساباتنا ونعيد فيه ضبط معايير المعادلة من خلال الإقرار بأن العالم يحتاج فعلا للعيش في سلام باختلافاته وتنوع ثقافاته، ولنا في التجارب السابقة أبرز شاهد على فظاعة هذه الصراعات. رأينا كلفة الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة ثم كلفة الظاهرة الإرهابية في تمددها المستمر عبر مختلف نقاط العالم، وغيرها من النزاعات والخلافات، وبالتالي في خضم كل هذه الأوضاع نحن بحاجة لتأسيس ليوم نعيد فيه ترتيب الأوراق وأن نتحدث بلغة التضامن الدولي ومن الضروري أن نتعايش بسلام وأن نجعل الخلافات جانبا وأن يتم حلها بالحوار والحلول السلمية لتحقيق آمال شعوب العالم. أليس من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة إقرار الدول المنضوية داخلها بالعمل على الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال العيش معا بسلام و تسوية الأزمات بالحوار والعقل.

** وكيف يمكن للجزائر أن تستفيد من هذا الاعتراف الأممي؟

بلا شوفينية أقول إن الجزائر تحولت اليوم إلى مدرسة كبيرة تقدم دروسا في مجال السلم والمصالحة وتسوية الأزمات والصراعات عن طريق الحوار والحلول السلمية، وذلك انطلاقا من تجاربها و رصيدها ومكتسباتها التاريخية في هذا المجال. أعتقد أن هذا الأمر ليس غريبا على الجزائر ، فحينما نتحدث عن ذلك نستحضر الأمير عبدالقادر الذي لقب براعي القيم الإنسانية من قبل ملوك وأمراء دول العالم في 1864 بعد مساهمته في حماية الأقلية المارونية في سوريا. كما أن ذلك ليس غريبا على الجزائر الذي فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المدرسة الكبيرة في الدبلوماسية والمشهود له برجاحة العقل وبعد النظر ، والذي جاء بمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي كان خيارا استراتيجيا بامتياز ومكن الجزائر من أن تخطو خطوات كبيرة نحو الأمام. كما أن ذلك ليس غريبا على الجزائر التي سجلها حافل بحل أعقد الأزمات سواء في أفريقيا أو في المنطقة العربية أو خارجها عن طريق التسوية السلمية.

أعتقد أن الإعتراف بهذا اليوم العالمي هو إقرار بمكانة الجزائر وعمق نظرتها ونجاح دبلوماسيتها لأن الجزائر بدليل أن المقترح الذي قدمته وتبنته الأمم المتحدة بأغلبية مطلقة يحتاجه كل العالم، فهو يحتاج لأن يعيش يوما في هدوء وسلام لا يسمع في نشرات الأخبار أخبارا تتحدث عن حروب وتفجيرات وقتلى وجرحى. لذلك أعتقد أن هذا الإعتراف يحسب ويضاف إلى رصيد الجزائر ويؤكد نجاعة الدور الجزائري وفاعليته وبعد نظر الدولة الجزائرية.

** تبدو فكرة "العيش معا في سلام" ذات بعد فلسفي إنساني بحت.. كيف، برأيك، يمكن للعالم الذي يعيش نزاعات وحروب وبؤر توتر عديدة أن يجسد هذه الفكرة وينزع للسلم والعيش معا في سلام ووئام؟

عندما نتحدث عن فكرة السلم والسلام والمصالحة يبادر للأذهان أننا بصدد الحديث عن طرح فلسفي يحمل تعقيدات وتشعبات ويصاحبه جدل كبير، لكن انطلاقا من ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو للسلام ونبذ العنف والتعايش والتصالح دعني أقول إن تطبيق الفكرة ليس صعبا رغم عمقها الفلسفي والنظري. بحكم التجربة الجزائر استطاعت الخروج من عنق الزجاجة وطي صفحة مليئة بالأحداث والأضطرابات من خلال إقرار مشروع السلم والمصالحة الوطنية حققت بفضله التميز والنقلة النوعية في كل المجالات والميادين. نحن نتحدث عن اليوم العالمي للتعايش بسلام بعد 12 سنة من تبني مشروع السلم والمصالحة في الجزائر، وخلال هذه الفترة حققت الجزائر أرقاما مهمة وانجازات كبيرة في جميع الميادين والمجالات. اليوم الجزائر بلا ديون أو صفر ديون بعد أن كانت مدانة بـ40 مليار دولار. قبل هذه المدة كان اقتصادنا في أسوأ حالاته بينما اليوم نتحدث عن مشاريع إقتصادية وورش كبرى ونسب تنمية تحقق سنويا في إطار ارتفاع متدرج وصناعة وآفاق شراكة متطورة. كانت الجزائر محاصرة من قبل الجميع، بينما هي اليوم ترافق دول العالم نحو حل النزاعات وتسوية الأزمات بل وأضحت محجا لكبرى دول العالم في إطار ما يسمى بالحوار الإستراتيجي حول قضايا السلم والأمن في العالم.

أعتقد أن تجسيد هذه الفكرة ليس أمرا صعبا، بل إنه يمكن تحقيقه حينما تتوفر الإرادة والرغبة وبعد النظر لأنه لا يمكن التأسيس لأجيال آمنة واقتصاد عالمي مستقر يحقق تنمية كبيرة والتنمية المستدامة إذا لم يكن مرافقا بالأمن والسلام والإستقرار.

** القارة الافريقية واحدة من أكثر مناطق العالم التي تشهد نزاعات وحروبا أهلية، كيف يمكن لها أن تستفيد من التجربة الجزائرية في السلم والمصالحة؟

أعتقد أن القارة الأفريقية يمكن لها أن تخطو خطوات كبيرة للأمام حينما دعت، بصوت أفريقي داخل أروقة الإتحاد الأفريقي، إلى ضرورة معالجة القضايا الأفريقية إفريقيا ذلك أن أكثر من 60 بالمائة من القضايا والملفات المطروحة على مجلس الأمن الدولي هي قضايا أفريقية. حينما نتحدث عن القضايا التي تعانيها القارة السمراء نتحدث عن الإرهاب والحروب الأهلية والهجرة السرية والجريمة غير المنظمة وتجارة المخدرات والصراعات الإثنينة، وكلها ترتبط بمعادلة واحدة وهي أنه لا يمكن التأسيس لقارة مستقرة وآمنة يمكنها الإستثمار في ثرواتها الباطنية الهائلة وفي ثرواتها البشرية الشابة إلا من خلال صناعة الإستقرار بها.

وقد خطت الجزائر خطوات إيجابية في هذا السياق من خلال مساهمتها في تسوية مسار الأزمة المالية وحل واحد من أعقد الملفات التي أرقت الأمم المتحدة طيلة خمسة عقود عبر الحوار والمصالحة وفتح صفحة جديدة من التآلف والتعايش والاستقرار في هذا البلد الجار. الذي يعرف تنوعا كبيرا في تركيبته الإجتماعية والإيديولوجية.

أيضا فيما يتعلق بالأزمة الليبية فقد قدمت الجزائر ورقة رابحة حتى هذه اللحظة من خلال رؤية تصب في السلم والمصالحة

كما أن الجزائر من خلال تواجدها بمفوضية السلم والأمن الأفريقي، ومن خلال تسمية السيد فخامة رئيس الجمهورية كمنسق للقارة الأفريقية في قضايا مكافحة الإرهاب، يبين أن هذا البلد يمتلك مقاربة متكاملة بقواعد مؤسسة ويقدم طرحا يخدم الأجيال القادمة. كما يثبت أن الجزائر أًصبح بلدا مطلوبا إفريقيا في إطار تسويق ميثاق السلم والمصالحة الجزائرية، وكذا صناعة الإستقرار . ويكفينا فخرا أن رئيس الجمهورية الذي يعتبر مدرسة رصينة في الدبلوماسية قدم مقاربات ناجحة، حيث رافع في 2014 من أجل السلم والتنمية في القارة السمراء لأنه لا يمكن الحديث عن قارة نامية وقوية دون أن يكون هناك صناعة للإستقرار، وهو ما يصب في إطار تسوية ميثاق السلم والمصالحة الجزائرية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية - عياش سنوسي