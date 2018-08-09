المركزية النقابية:انطلاق السهرات الفنية المجانية تحت شعار"لنفرح جزائريا" ابتداء من هذا الخميس

سيكون الجمهور الجزائري هذا الخميس على موعد مع أولى السهرات الفنية التي ينظمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ووزارة الثقافة بداية من هذا الخميس وإلى غاية الـ 30 أوت.

وستكون هذه السهرات الفنية المنظمة تحت شعار "لنفرح جزائريا" مجانية وسينشطها مجموعة من الفنانين من مختلف ربوع الوطن حسبما أوضحه الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد قطيش في تصريح لإذاعة "جيل آف آم" .

وذكر محمد قطيش في السياق ذاته أسماء عدة فنانين يمثلون كل الطبوع والأذواق سيشاركون في احياء هذه السهرات التي ستنظم من 20.00 إلى غاية منتصف الليل بساحة مقر الاتحاد منهم لصنامي بوعلام شاكر ونوال شمس وعز الدين الدزيري والياس بن داكين وحمدي بناني وعبد القادر شاعو وغيرهم لتكريس ثراء وتعدد الثقافة الجزائرية .

كما أكد المتحدث ذاته على توفير كل وسائل الراحة والأمن والترفيه لانجاح هذه السهرات المجانية .

المصدر:الإذاعة الجزائرية