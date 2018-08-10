الرابطة المحترفة الثانية (الجولة الأولى): دخول موفق للصاعدين الجدد وأمل بوسعادة يضرب بالثقيل

تميزت الجولة الافتتاحية لغمار المحترف الثاني،بتألق الفرق الصاعدة الجديدة، حيث عاد اتحاد عنابة وترجي مستغانم بالنقاط الثلاث من ملعبي اتحاد بسكرة وشبيبة سكيكدة على التوالي بواقع (1-0)،كما افتك نجم مقرة أول نقطة من ميدان اتحاد الحراش (1-1)، بينما اعتلى أمل بوسعادة الريادة بفضل فوز كبير واستعراضي على رائد القبة الذي لعب بفئة الآمال (5-0)، خلال مباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي انطلقت اليوم الجمعة وتختتم غدا السبت.

وضرب فريق أمل بوسعادة بالثقيل في أولى خرجات الموسم أمام ضيفه رائد القبة بخماسية نظيفة (5-0)، رغم استقباله بملعب المسيلة لعدم جاهزية ملعبه المعتاد، من جانبه دخل الفريق"القباوي"بتشكيلة كاملة من عناصر الفريق الرديف، بسبب عدم تأهيل لاعبي الرائد للأكابر،جراء الديون العالقة لدى غرفة تسوية النزاعات.

واستغل اللاعب عبد المالك بيطام، الوضعية المعقدة للنادي العاصمي، لتسجيل أول هدف في هذا الموسم الجديد عند الدقيقة (12)، بدوره اقتنص زميله سالم جبالي لتوقيع أول ثلاثية في المحترف الثاني جاءت على التوالي (د 50) و(د 56) و(د 75)، فضلا عن الإصابة الخامسة للمحليين (د 66).

ليسيطر"البوسعادية"على جميع الأرقام بمناسبة عودة عجلة الرابطة الثانية للدوران، بتسجيل أول خماسية، أول هدف عبر بيطام، جبالي أول لاعب يسجل ثلاثية ويتصدر قائمة الهدافين.

بالمقابل لعب"القباوية"بعشرة لاعبين منذ طرد مهدي بوطالب (د 36)،عقب تلقيه صفراويين وهو ما سهل مأمورية الأمل. وبالتالي حقق أبناء بوسعادة فوز عريضا وضعه في الصف الأول بثلاث نقاط، بينما توجد إدارة الرائد أمام حتمية الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة، من أجل ترميم البيت "القباوي" وتفادي رهن حظوظ الفريق في المحترف الثاني منذ البداية الموسم الكروي 2018-2019.

وحقق الصاعدان الجديدان ترجي مستغانم واتحاد عنابة بداية قوية من خارج الديار، حيث انتصر الترجي على شبيبة سكيكدة، بفضل هدف خلوفي (د 87)، كما عاد أبناء مدينة"بونة"بالزاد كاملا من ملعب اتحاد بسكرة، بواسطة هدف المهاجم المخضرم زياية (د 24)، ليعتليا الفريقان الصدارة رفقة أمل بوسعادة برصيد 3 نقاط.

وسار الصاعد الجديد الثالث، نجم مقرة، على طريق أقرانه، عندما افتك نقطة التعادل الثمين من ميدان مضيفه اتحاد الحراش (1-1)، حيث كان الزوار سباقين للتهديف عبر شيخ توهامي (د 35)، قبل أن يعدل فقيه للمحليين (د 45).ولعب"الحراشية"بالفريق الرديف لنفس المشكل الذي يعيشه رائد القبة.

وبالتالي أحرز نجم مقرة أول نقطة له تضعه في المركز الرابع ضمن أول موسم في تاريخه مع حظيرة المحترف الثاني.

وانتهت كل من مبارتي فريق مولودية سعيدة وضيفه مولودية العلمة،وكذا اتحاد البليدة بميدانه مع وداد تلمسان، بنتيجة التعادل السلبي (0-0)، لتتقاسم الفرق الأربعة الصف الرابع مناصفة مع الحراش ومقرة بنقطة واحدة.

وتكتمل الجولة الافتتاحية للمحترف الثاني غدا السبت بإجراء مقابلتين بداية من الساعة 00ر19سا، بين شبيبة بجاية-سريع غليزان (بدون حضور الجمهور) وجمعية الشلف- جمعية وهران.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج