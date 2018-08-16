فــينـربــاشي يــقدم إسلام سليماني رسميا للصحافة

تم تقديم المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني ، الخميس، من طرف ناديه الجديد فينرباشي التركي، حيث سيحمل القميص رقم 31.

ومن المقرر أن يشرع سليماني (30 سنة) الذي أعير من نادي ليستر الانجليزي دون إلزامية الشراء، بألوان فريقه الجديدة نهاية الأسبوع الجاري لحساب الجولة الثانية للبطولة التركية.

وكان أحسن هداف للمنتخب الجزائري للفترة الحالية (25 هدفا) قد وقع السبت الماضي على عقده بعد خضوعه بنجاح للفحوص الطبية التقليدية.

وكتب سليماني على حسابه الخاص للتواصل الاجتماعي "تويتر" ما يلي:"أنا سعيد بالشروع في مغامرة جديدة مع هذا النادي الكبير لفينرباشي الذي أمنحه فوق الميدان كل شيء. أشكر وكلاء أعمالي على هذه الفرصة".

والتحق سليماني بمواطنيه الثلاثة الذين ينشطون في البطولة التركية وهم: سفيان فغولي (غلطة سراي)، كارل مجاني (سيفاسبور) و نبيل غيلاس (قوزتيب).

وكان سليماني الذي التحق عام 2016 بنادي ليستر الانجليزي قادما إليه من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لم ينجح في فرض نفسه مع ليستر ثم مع نيوكاستل يونايتد الأنجليزي الذي لعب له على سبيل الإعارة 4 مباريات خلال المرحلة الثانية لموسم "2017-2018".

وكان فينرباشي وصيف حامل اللقب، قد شرع بنجاح في البطولة التركية بفوزه على بورصا سبور (2-1) في الجولة الأولى للمنافسة لكنه أقصي في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الأوروبية من طرف نادي بنفيكا البرتغالي (0-1ذهابا) و 1-1 (إيابا).

المصدر : الإذاعة الجزائرية وأج