علاج للسرطان يعيد تجديد خلايا الكبد ويغني عن عملية زرع الكبد

قال علماء في جامعة أدنبره باسكتلندا إن عقارا للسرطان قد يساعد في علاج فشل الكبد المفاجئ ويمكن أن يساعد في شفاء المريض ويقلل الحاجة إلى زرع كبد جديد.

يذكر ان الكبد يمتلك قدرة طبيعية مذهلة على إصلاح نفسه ولكنه قد يفشل في هذا بسبب بعض الإصابات بما في ذلك الجرعات الزائدة منالمخدرات,مما يتطلب ضرورة زرع كبد جديد.

و اوضح العلماء ,بحسب مصادر اعلايمة ,ان عقارا و هو في الأصل لعلاج السرطان, يمكنه زيادة قدرة الكبد على إصلاح نفسه وتجديد خلاياه,ورغم أن العمل على هذا مازال في مرحلة مبكرة جدا, لكن الفريق الطبي يقول إن البدائل لعملية الزرع سيكون لها تأثير كبير على المرضى.

و وجدت الدراسة أن هناك إشارة كيميائية بدا أنها مسؤولة عن هذه الحالة,ثم لجأ الباحثون إلى الفئران وإلى علاج سرطان تجريبي يمكن أن يعوق هذه الإشارة.

وأعطيت الحيوانات جرعة زائدة من المخدرات تؤدي عادة إلى فشل الكبد والوفاة ثم تناولت العلاج التجريبي للسرطان وعاد الكبد للعمل مرة أخرى.

وقال الدكتور توماس بيرد, أحد الباحثين في جامعة أدنبره ان من الشيء الجميل في هذه الحالة المرضية أنه حتى لو كانت الإصابة كبيرة,وتمت إعادة نمو الكبدي فستكون لك حياة طبيعية بعد ذلك مضيفا الآن سنقوم بالتجارب السريرية على المرضى الذين يعانون من فشل الكبد الحاد ومعرفة ما إذا كنا نستطيع منع الحاجة لعملية زرع.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية