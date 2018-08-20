"توتال" تنسحب رسميا من مشروع غاز "ساوث بارس" بإيران

قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانه الإثنين ان شركة "توتال" الفرنسية انسحبت بشكل رسمي من تعاقدها مع إيران لتطوير المرحلة الـ11 من مشروع حقل غاز "ساوث بارس" في ايران, بحسب وكالة أنباء (إيرنا).

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله في جلسة برلمانية ان شركة "توتال" أعلنت عن خطتها لمغادرة المشروع منذ أكثر من شهرين , مضيفا انه تتم الان عملية لإيجاد شركة بديلة.

وأضاف أن منشآت النفط والغاز الإيرانية في حاجة شديدة لتجديدها.

ومن جهتها اكدت الشركة "توتال" انها ابلغت السلطات الايرانية انسحابها من المشروع "ساوث بارس" في ايران، بحسب تصريح نشرته وكالة انباء "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن في 8 ماي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة قبل تطبيق الاتفاق النووي التاريخي.

و تعهد الرئيس الأمريكي بإعادة فرض عقوبات نفطية على ايران في أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وفي يوم 16 مايو الماضي, قالت شركة "توتال" إنها قد لا تستطيع مواصلة مشروع تطور الغاز في إيران "حتى تحصل على إذن من الولايات المتحدة لحمايتها من العقوبات الجديدة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج