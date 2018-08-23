إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه، هذا الخميس، للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف ومخزن ذخيرة مملوء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه، اليوم 23 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى قدوري عبد السلام المدعو +ديسي+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013. الإرهابي كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف ومخزن ذخيرة مملوء".

وتؤكد هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي --يضيف البيان-- "عزم وإصرار قواتنا المرابطة على طول الشريط الحدودي في الحفاظ على أمن وحماية الوطن".

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج